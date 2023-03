Como Carol Trentini justifica aos filhos a ausência de casa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após desfilar nas passarelas de Nova Iorque e Londres na última semana, a modelo brasileira Carol Trentini foi destaque nos desfiles internacionais da Paris Fashion Week 2023. Ela participou da apresentação de inverno da grife Isabel Marant, realizada na noite de quinta-feira, 2, no Palais Royal.

Aos 35 anos de idade e 21 de carreira, Trentini é eleita entre as 50 modelos mais prestigiadas do planeta. Mãe dos pequenos Bento, 9, e Benoah, 6, a gaúcha de Panambi construiu carreira na moda e segue entre os nomes mais prestigiados do mercado internacional. Na volta para casa, nesta segunda-feira, 6, ela explicou a relação com os pequenos. “Esses dias falei como explico pros meus filhos quando eu preciso passar algum tempo longe por causa do trabalho. Da mesma forma eu falo sobre a importância dos nossos momentos em família. ‘A mamãe vai trabalhar, mas também volta com muito amor e abraços'”.