Como Caetano Veloso foi convencido a interromper férias por show

Caetano Veloso anunciou que estaria de férias pelos próximos meses, chegou até a fazer postagem nas redes sociais se antecipando a negar possíveis convites de amigos para se apresentar em algum show. Mas mudou de ideia para se apresentar no Festival de Verão de Salvador, neste domingo, 28. Diretor artístico do evento, Zé Ricardo falou com a coluna como o convenceu a subir ao palco na capital baiana.

“Estava num almoço na casa dele, quando comentei com a Paula (Lavigne) que queria muito ter o Caetano com a gente aqui. Ela disse: ‘Fala você, eu não vou falar nada, até porque ele está de férias’. Fui lá, puxei a cadeira e sentei do lado dele, comentei do Festival. Ele me ouviu, daí perguntei como quem não quer nada sobre as férias dele. Ele começou a rir, eu comecei a rir. E foi”.

