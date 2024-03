Como Brizola promovia ideias chamadas até hoje de comunistas e subversivas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Brizola, dirigido por Marco Abujamra, participa do 29° Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, com sessões no Rio e São Paulo, na mostra Programas Especiais. Através da trajetória do ex-governador fluminense Leonel Brizola, a produção provoca reflexão sobre a construção da classe política brasileira, de Getúlio Vargas até o início do século XXI.

“Brizola foi talvez o primeiro político do Brasil a entender a força da cultura de massa. Através de sua voz nas rádios, impediu um golpe parlamentar em 1961, após renúncia de Jânio Quadros. Um dos maiores comunicadores do país, Brizola entendeu como poucos o alcance e o poder da mídia. E usou esse entendimento para promover ideias consideradas, pelo Brasil da época, como extremistas, ‘comunistas’ e até mesmo subversivas. Eram ideias claras, como inclusão, educação e comida para todos, que visavam a acabar com um sistema de castas e desigualdade. É surpreendente que, em 2024, ano em que o filme é lançado, as mesmas ideias continuem a ser consideradas extremistas por grande parte da população”, diz Abujamra.

Serviço:

Exibição no Festival É Tudo Verdade:

07/04 – Net Botafogo RJ, às 16h; e 09/04 – Net Rio, às 17h

12/04– CCSP SP às 19h; e 13/04– CESC 24 SP, às 19h