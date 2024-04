Como brasileira de 19 anos se tornou a bilionária mais jovem do mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 19 anos, Livia Voigt é bilionária brasileira mais jovem do mundo, de acordo com a Forbes, em lista divulgada nesta terça-feira. Ela possui uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares (cerca de 5,5 bilhões de reais), por ter herdado uma participação na produtora de equipamentos elétricos Weg, cofundada por seu falecido avô, Werner Ricardo Voigt. De acordo com a publicação, atualmente ela está matriculada na universidade, onde cursa Psicologia. O nome de Lívia aparece entre os termos mais buscados desta terça, 2, no Google Trends, com mais de 10 mil pesquisas.

Sua irmã Dora Voigt de Assis, 26, também aparece na lista com o mesmo valor de patrimônio – ambas têm cerca de 3% das ações da empresa, e não têm participação no conselho ou na diretoria. Além delas, Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes também entram na lista a partir de participação da família na Weg. Cada um tem pouco menos de 4% de ações da empresa, o que equivale a 1,3 bilhão de dólares de patrimônio. O brasileiro mais rico que aparece na lista é Eduardo Saverin, 42, cofundador do Facebook, e dono de uma fortuna de 28 bilhões de dólares.