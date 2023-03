Como atriz de ‘The Last of Us’ rebate comentários homofóbicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cada domingo, a HBO e a HBO Max disponibilizam um novo episódio de The Last of Us. O último lançado, no domingo, 26, causou reações diversas nas redes sociais. Baseado no game, ele apresenta um pouco do passado da personagem Ellie, interpretada por Bella Ramsey. Em um momento ela e Riley, a então melhor amiga da personagem, vivida por Storm Reid, se beijam. Mesmo que muitos dos fãs já soubessem que Ellie é lésbica, pela experiência dos jogos, a onda de homofobia se fez presente.

Em entrevista à EW, Reid foi categórica sobre o caso: “Como Bella disse quando o episódio 3 foi lançado: se você não gosta, não assista. Estamos contando histórias importantes. Estamos contando histórias das experiências das pessoas, e é para isso que eu vivo. É isso que faz uma boa narrativa, porque estamos contando histórias de pessoas que estão ocupando espaço no mundo. É 2023. Se você está preocupado com quem eu amo, preciso que você coloque suas prioridades em ordem. Há tantas outras coisas com que se preocupar na vida. Por que você está preocupado que essas jovens – ou qualquer um – se amem? O amor é lindo, e o fato de as pessoas terem coisas a dizer sobre isso é um absurdo. Não estou representando apenas mulheres. Estou representando jovens mulheres negras e jovens queer que estão experimentando novos sentimentos e novos relacionamentos”, desabafou.