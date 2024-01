Como Apple resolveu homenagear Carlinhos Brown

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Apple Music, serviço de streaming da Apple, está homenageando os 45 anos de Carnaval de Carlinhos Brown. Em parceria com o cantor, compositor e multi-instrumentista baiano, a campanha especial de verão teve início na sexta-feira, 12. Dentre os conteúdos produzidos, estão duas playlists exclusivas com as músicas favoritas do cantor para a temporada – a Favoritas para curtir a festa e a Para relaxar após a folia. Também podem ser encontrados DJ Mixes, que são sets com músicas de Carlinhos Brown, com ritmos pop, eletrônica e house. Além disso, serão lançados sucessos de Brown, em versões Áudio Espacial com Dolby Atmos. Assim, os fãs poderão sentir a imersão sonora 360º, pela primeira vez, em hits do artista. Por fim, a campanha apresenta o No Meu Repeat, onde o cantor conta quais as músicas e álbuns que mais tem escutado recentemente. Os lançamentos ocorrem até o dia 18 de fevereiro.