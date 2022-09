Comentarista da TV Globo não quita dívida e perde imóvel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O comentarista Caio Ribeiro, da TV Globo, teve seu apartamento duplex leiloado a mando do banco Itaú Unibanco, devido a uma dívida de 2 milhões de reais. Como duas tentativas de venda foram realizadas sem que aparecessem interessados, o banco acabou ficando com o apartamento e encerrando a dívida do comentarista esportivo. Segundo informações divulgadas pelo site UOL e que também constam na escritura do imóvel, Caio adquiriu o aparamento de parentes por 2,4 milhões de reais em 2016, sendo que cerca de 1,4 milhão de reais foi por meio de financiamento. Ele prometeu pagar em 360 prestações mensais, com juros mensais e anuais. Sem o pagamento quitado, conforme lei da alienação fiduciária, a propriedade do imóvel passou em definitivo para o credor.