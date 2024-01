Com Paolla Oliveira em ‘Justiça’, Globoplay mira cenário internacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A segunda temporada da série Justiça, do Globoplay, virou assunto na imprensa norte-americana. Isso porque a produção, que ainda não foi exibida no Brasil, foi anunciada durante o evento Content Americas, em Miami, que aconteceu nesta semana. A nova temporada se passa em Brasília e conta quatro histórias com Murilo Benício, Paolla Oliveira, Nanda Costa e Juan Paiva. A Variety fez uma reportagem sobre o lançamento, que mostra a estratégia do Globoplay em levar seu conteúdo para o cenário internacional. A autora Manuela Dias deu detalhes sobre a produção.

“Mais da metade dos episódios acontecem em Ceilândia, com o Plano Piloto ao fundo. Essa troca do espaço narrativo com o espaço hegemônico se comunica com um dos principais objetivos da série ao longo de todas as temporadas, que é localizar o ponto narrativo em personagens a partir de um cenário histórico. A voracidade da vida cotidiana permeia a paisagem humana e transforma as pessoas em papéis, despojando-as das suas características interiores e histórias pessoais e, portanto, da sua importância. Esta escolha de miradouro visa restaurar esta paisagem humana“, disse ela.