Com medo, Fernanda Gentil e cônjuge se passam como amigas no Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A jornalista Fernanda Gentil, 36 anos, viajou para o Catar com a família para ver o Brasil na Copa do Mundo, mas durante o voo a Seleção foi eliminada pela Croácia, na sexta-feira, 9, nas quartas de final. A apresentadora, com senso de humor, brincou com a situação nas redes sociais, mas também compartilhou a decepção com a derrota. Em tom de tristeza, mostra o desembarque depois do resultado do jogo: “Chegamos no Catar, logo depois de saber que o Brasil perdeu”.

Fernanda foi para o país com os filhos Lucas, 14 anos, e Gabriel, 6, e a mulher, Priscila Montandon, 40 . As duas, que são um casal desde 2018, precisam “disfarçar” a relação no território árabe. Isso porque o Catar tem duras leis contra a comunidade LGBTQIAPN+. Ela também leva o momento com humor. Em vídeo nas redes sociais sobre o dia a dia na Copa, a apresentadora e sua cônjuge deram um beijo ainda no Brasil, e em seguida disse: “É o último, lá não pode”.