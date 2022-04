Com dívidas de R$ 6 bilhões, tenista é acusado de ocultação de patrimônio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há cinco anos, o tenista alemão Boris Becker, vencedor de seis torneios do Grand Slam, teve sua falência pessoal decretada, com dívidas de 10 milhões de libras. Agora, ele volta ao banco dos réus em Londres, onde mora, para responder a 24 acusações de bens ocultados no processo, entre eles suas medalhas e troféus, duas propriedades na Alemanha, parte de um apartamento de luxo em Londres e 1 milhão de libras em dinheiro. No depoimento, Becker, 54 anos — sempre acompanhado da namorada, Lilian de Carvalho, analista de risco político nascida em São Tomé e Príncipe —, negou as acusações e chorou as mágoas: disse que ficou “envergonhado” pela falência e que perdeu sua fortuna de 50 milhões de libras, entre prêmios e patrocínios, porque sustentava “um estilo de vida muito caro”. O julgamento continua.

Publicado em VEJA de 6 de abril de 2022, edição nº 2783