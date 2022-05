Cobertura do Multishow constrange Martinho da Vila na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao transmitir pela primeira vez os Desfiles das Campeãs, no sábado, dia 30, o canal Multishow foi alvo de críticas – e de memes – nas redes sociais. Os comentários negativos recaem, principalmente, sobre a influencer e dançarina Mari Gongalez, alçada ao cargo de repórter de pista na Marquês de Sapucaí. Colecionando erros, Mari encontrou o cantor e compositor Martinho da Vila, homenageado pela escola de samba que lhe empresta seu sobrenome, e perguntou: “Como é que está sendo ser homenageado na Portela?”. Constrangido, mas sem perder o sorriso, Martinho tentou entender a pergunta, logo consertada pela moça: “Na Portela não, na Vila. Perdão, Martinho! É que a Portela está passando”. Ele riu, sem graça.

Em outro momento, Mari insistiu em conseguir uma entrevista com o intérprete do Salgueiro, Emerson Dias, no momento em que ele já entoava o samba para mais de 70 mil presentes. “Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Emerson, você pode falar comigo?”. Sem entender o que se passava, o intérprete tentou se desvencilhar: “Canta! Canta!”. Também na avenida para entrevistar as personalidades do carnaval, o ator Pedroca Monteiro foi alvo de críticas ao invadir uma ala fantasiada de antílopes e tentar fazer graça com os sambistas. “Encontrei o meu lugar! Antílope é veado, gente?”.

No estúdio, a transmissão seguiu o mesmo tom caótico. A influencer Laura Vicente quis saber se o carro abre-alas “vem sempre na frente das escolas”. Depois comentou com o ex-carnavalesco Milton Cunha sobre os “escravos que foram trazidos” numa das alas. “Os escravizados! Amada, hoje em dia não se fala mais escravo”, corrigiu ele, sem paciência.

O historiador Luiz Antônio Simas foi um dos indignados com a emissora. “Criarei campanha para que o Multishow me convide para ser apresentador ou repórter do Rock in Rio. Tenho vastíssima ignorância a respeito do rock e da pop music e não estudarei nada; pré-requisitos que me parecem fundamentais para participar das transmissões”, escreveu no twitter.

Procurado, o canal não se manifestou sobre a transmissão.

Continua após a publicidade