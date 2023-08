Clipe de Marina Sena e Juliette divide opiniões nas redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No clipe da música Quase Não Namoro, lançado na quinta-feira, 10, as cantoras Juliette e Marina Sena recriam cenas de filmes clássicos como Ghost – Do Outro Lado da Vida, de 1990 – quando modelam juntas um vaso de cerâmica e Titanic, de 1997 – no momento que Juliette faz um desenho de Marina. Porém, o que repercutiu nas redes sociais são cenas em que as artistas trocam carícias e interagem de forma mais sensual. Nesses trechos, elas são acusadas de “queerbaiting”.

Essa expressão reúne os vocábulos “queer”, que representa os conceitos da comunidade LGBTQIA+, com o substantivo “bait”, traduzido como “isca”. O termo define uma estratégia de marketing quando um determinado artista tem a homossexualidade sugerida, mas jamais confirmada ou negada abertamente.

A faixa fará parte do álbum de estreia de Juliette, Ciclone, programado para ser lançado por completo ainda neste ano. A letra, assinada por Lary, Luciano Valle, Elias Mafra e Juan Marcus, fala sobre autoestima e a liberdade de escolher estar ou não em um relacionamento afetivo. O clipe, filmado em película num ateliê com bailarinos, reuniu uma equipe técnica com cerca de 100 pessoas e um elenco de oito atores.

