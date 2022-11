Ciro Gomes é chamado de ‘traidor’ no aeroporto de Miami

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) foi hostilizado no aeroporto de Miami neste domingo, 27, nas redes sociais. Na gravação compartilhada nas redes sociais, vê-se Ciro aguarda na fila com a mulher Giselle Bezerra quando é abordado por uma mulher. “Olha aqui, gente, quem está em Miami. Aquele que se aliou ao bandido do PT, Ciro Gomes. Está na fila de Miami o traidor que falou um monte de bosta do Lula e se aliou a ele. Está aqui passeando em Miami, enquanto vocês estão aí tudo passando dificuldade”, diz a mulher. Ciro apenas ri, sem nada comentar.