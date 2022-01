Chris Noth, o Mr. Big de ‘Sex and the City’, é acusado de estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Intérprete do charmoso Mr. Big em “Sex and the City”, Chris Noth, 67 anos, foi acusado de agressão sexual por duas mulheres nesta quinta (16). A denúncia foi divulgada pelo The Hollywood Reporter exatamente uma semana depois do lançamento de “And Just Like That…”, série derivada de “Sex and the City”, que conta com uma breve participação de Noth.

As agressões teriam acontecido em 2004 e em 2015, em Los Angeles e em Nova York. Identificada como Zoe, a primeira vítima disse que o ator a estuprou “por trás” quando ela tinha 22 anos. Os dois teriam se conhecido no escritório de uma empresa, de onde seguiram para o apartamento do ator, em West Hollywood.

Em seu depoimento, Zoe contou que Noth a agrediu e riu quando ela lhe pediu para usar preservativo, em meio a uma experiência sexual classificada por ela como “muito dolorosa”, que a levou ao hospital logo em seguida. “Tive que dar pontos, policiais vieram, mas eu não disse quem foi que fez aquilo comigo.”

A segunda mulher disse ter conhecido Noth em 2015, quando trabalhava como garçonete em uma boate de Nova York. Depois de uma noite de bebedeira, ela aceitou o convite para ir ao apartamento do ator, onde teria sido “totalmente violada”. “Eu estava chorando quando aconteceu, me senti péssima”, disse a mulher, que tinha 25 anos à época e foi identificada como Lilly.

Noth diz que as acusações são “categoricamente falsas” e que os encontros foram consensuais. “É difícil não questionar o momento em que essas histórias foram publicadas. Não sei ao certo por que elas estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não agredi essas mulheres.”