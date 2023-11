Chico Buarque e Francis Hime têm obra apresentada em espetáculo de dança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Studio3 Cia. de Dança se une à Orquestra e ao Coro Acadêmicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), pelo segundo ano consecutivo, para levar balé e música para o palco da Sala São Paulo. O encontro promove o espetáculo Francisco(s), uma homenagem a dois ícones da MPB: Chico Buarque, 79 anos, e Francis Hime, 84, cuja parceria gerou obras memoráveis, como Pivete, Amor barato, A Noiva da Cidade, Vai passar e Meu caro amigo. No palco, bailarinos ocupam o espaço, enquanto músicos ficarão sobre uma plataforma elevada ao fundo, construída especialmente para a ocasião.

Para a coluna, Francis fala da admiração que tem por Chico, com quem tem várias parcerias musicais: “A obra do Chico é muito rica. Teremos quase uma hora de apresentação, com 18 músicas distribuídas em três blocos. Tem algumas que não podem faltar, como Construção, O que será e Deus lhe pague. Fiquei muito feliz com o convite, certeza de que será um belo espetáculo que, quem sabe, pode representar o começo das comemorações pelos 80 anos de Chico. Ele tem uma obra moderna que representa sua genialidade. É um dos grandes gênios da música brasileira, com uma intuição rara”.

Os ingressos, gratuitos, serão distribuídos na segunda-feira, 13, às 10h, no site da Osesp e, presencialmente, uma hora antes de cada espetáculo – sujeito à lotação da casa.