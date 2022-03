Cauã Reymond fala sobre a parceria com irmão na TV e o vídeo que viralizou

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem ia deixar passar uma chance dessa? Tentando fugir do trânsito da Zona Sul do Rio de Janeiro, o ator Cauã Reymond, 41 anos, subiu na garupa de um mototaxista e rumou para o Morro do Vidigal. Mais que depressa, o piloto, DJ Kabelinho, gravou o rosto dos dois na moto e fez graça dizendo que ali estavam os maiores galãs do país. Afinal, qual é o mais bonito? “Claro que é ele”, respondeu a VEJA o modesto Cauã, que entrou no clima e deu risada dos comentários de Kabelinho. Ele revela que foi à favela a trabalho, para dar andamento a um dos projetos (ainda secreto) que tem engatados para depois que a novela das 9, Um Lugar ao Sol, chegar ao fim. Na produção global, aliás, Cauã, que faz o duplo papel de gêmeos, teve chance de contar com o irmão Pavel (não, não são parecidos) como dublê em algumas cenas. “Gostaria muito que minha mãe estivesse viva para ver isso”, declarou.

Publicado em VEJA de 23 de março de 2022, edição nº 2781