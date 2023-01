Caso de amor entre Marco Nanini e Wolf Maya é narrado em livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marco Nanini, 74, e Wolf Maya, 69, viveram um romance quando dividiram um apartamento, na lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A história é contada no livro biografia O Avesso do Bordado, que será lançado em 1º de fevereiro, no qual o ator compartilha histórias da sua vida com a jornalista Mariana Filgueiras.

Nanini foi morar com Wolf a convite do diretor e da atriz Zezé Motta, que tinham acabado de alugar um apartamento na época. O imóvel, que ficou conhecido como “República Resedá”, é descrito no livro como um lugar de festa e decorado com poucos móveis, e acolheu outros amigos – como Ronaldo Resedá, Ney Matogrosso, Lucélia Santos, Sandra Pêra e Eduardo Dussek.

O convívio doméstico, porém, fortaleceu os laços de amizade entre Nanini e Wolf Maya, que aos poucos se aproximaram amorosamente. Após o fim do rápido romance, no entanto, eles continuaram amigos. Marco Nanini é hoje casado com Fernando Libonati, relação que já dura trinta anos.