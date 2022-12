Casimiro quebra o próprio recorde no Youtube

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Casimiro Miguel adquiriu os direitos de transmissão de 22 jogos na Copa do Mundo, incluindo semifinais, final e todos da Seleção Brasileira. Como resultado, tem colecionado “gols” na internet. Na tarde desta segunda-feira, 5, durante a vitória do Brasil contra a Coreia do Sul, ele bateu o próprio recorde da CazéTV e atingiu 5,2 milhões de espectadores simultâneos no Youtube. Superou a marca de 4,2 milhões na live durante o jogo do Brasil contra a Suíça, na segunda-feira, 28. Agora o brasileiro possui o título de maior audiência simultânea em uma live na história da plataforma. “Isso sim é elite”, como diz o streamer.

Recentemente ele deixou escapar quanto está faturando com as transmissões. Para a cobertura da Copa, o streamer investiu em uma equipe robusta nas transmissões. Nomes conhecidos, como Juninho Pernambucano, Denílson, o zagueiro Edmilson e o lateral Marcelo comentam os jogos, além de Luís Felipe Freitas e Chico Pedrotti no quadro de narradores. Há também repórteres in loco no Catar: André Hernan, Alexandre Oliveira e Isabella Pagliari, que lideram entrevistas engraçadas com os jogadores pós-partida e celebridades que estão no país torcendo, como Rodrigo Faro.