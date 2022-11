A proposta inovadora de Casimiro para ter audiência expressiva na Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neste início de Copa do Mundo, o streamer Casimiro tem alcançado números expressivos de audiência no YouTube e na Twitch, em parceria com o serviço de streaming da Fifa. No jogo de abertura, entre Catar e Equador, a transmissão em seus canais na Internet alcançou quase 1 milhão de espectadores simultâneos. Os vídeos com os melhores momentos das partidas também têm tido um impacto importante. Lances de França e Austrália, por exemplo, registraram quase 3 milhões de visualizações.

Além do direito de transmitir 22 partidas do Mundial, incluindo todos os confrontos da seleção brasileira, semifinal e final, o jornalista também exibe, por meio do canal Cortes do Casimiro, os gols e jogadas de efeito dos jogos. Os ‘reacts’ da derrota da Argentina para a Arábia Saudita tem quase 400 mil visualizações.

Para a cobertura da Copa, o streamer investiu em uma equipe robusta nas transmissões. Nomes conhecidos, como Juninho Pernambucano, Denílson, o zagueiro Edmilson e o lateral Marcelo vão comentar os jogos, além de Luís Felipe Freitas e Chico Pedrotti no quadro de narradores. Há também repórteres in loco no Qatar, os conhecidos: André Hernan, Alexandre Oliveira e Isabella Pagliari.

“O sucesso de Casimiro é fruto dessa descentralização. É uma transmissão bem diferente da que temos em canais tradicionais e atende a um público específico. Além disso, vem de um trabalho consistente de construção de audiência há 3 anos nos canais dele, com um público que sabe bem o que ele oferece. Foram muitos jogos feitos antes, o que preparou para esse evento e para esse sucesso que ele colhe agora”, explica Bruno Maia, especialista em inovação e novas tecnologias do esporte e entretenimento e sócio da Feel The Match, desenvolvedora de propriedades intelectuais para Web3 e Streaming, e produtor e diretor de séries audiovisuais na Globoplay, como Nos Armários do Vestiários, e do filme Romário – O Cara para HBO MAX.

