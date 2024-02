Casa luxuosa de Padre Marcelo Rossi é alvo de críticas; veja fotos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Padre Marcelo Rossi, um dos primeiros “padres popstar” da Igreja Católica no país, sempre com bom espaço na mídia, é dono de um poderoso investimento. O pároco vive em uma mansão, com fachada ostentosa, daquelas com porta grande a perder de vista, pé direito alto e academia própria. O imóvel estaria avaliada em 18 milhões de reais – algo que a assessoria de imprensa do sacerdote tratou logo de desmentir. Além disso, ele desembolsou aproximadamente 25 milhões de reais para a construção de um santuário na Zona Sul de São Paulo, em 2011, segundo a Exame. O santuário Theotokos – Mãe de Deus – localizado na Avenida Interlagos, em Santo Amaro, foi construído em um terreno de 30 mil metros quadrados. O dinheiro para os investimentos se dá pela “segunda vida” que o líder religioso possui, a de cantor. Ele ostenta inúmeros sucessos musicais, como Erguei as mãos e O Senhor tem muitos filhos. Com a venda de Ágape, entre discos e livros, vendeu cerca de 6 milhões de cópias. Nas redes sociais, porém, muitos internautas criticaram o acúmulo de capital, que contraria os preceitos do Papa Francisco em suas pregações. Xii…