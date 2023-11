Casa de Bruna Biancardi, mãe de filha de Neymar, é invadida em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assaltantes invadiram a casa de Bruna Biancardi, 29, na madrugada desta terça-feira, 7, em um condomínio de Cotia, na Grande São Paulo. Ela e a filha, Mavie, do relacionamento com Neymar, 31, não estavam no local. Porém, os pais da influenciadora, Telma e Edson, foram rendidos no local. “Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Esta madrugada assaltaram a minha casa e fizeram meus pais de reféns. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento”, explicou nas redes sociais.

Neymar também se pronunciou sobre a ação dos criminosos. “Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem”, escreveu o jogador. Ele ainda lamentou a morte da influenciadora Luana Andrade, 29, que não resistiu às complicações de uma lipoaspiração no joelho.