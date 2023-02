Carro ‘invade’ final do desfile da Vila Isabel

Um carro invadiu as últimas alas da Vila Isabel terminando um desfile apoteótico sobre as festas populares e religiosas do mundo. O veículo trazia a figura mais emblemática do carnaval brasileiro: o Rei Momo. As alas se abriam para que o carro atravessasse no meio da avenida arrancando aplausos de todos. A ousadia do carnavalesco Paulo Barros fez com que a agremiação terminasse o seu desfile como franca favorita a voltar entre as seis campeões do próximo sábado. Assista ao vídeo desse momento único.

