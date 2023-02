Carnaval de Salvador ganha exposição pelas ruas; veja imagens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna antecipa alguns registros da exposição de imagens sobre o Carnaval 2023, realizada pela equipe do fotógrafo Fred Pontes, que ganhará as ruas em março. As imagens serão instaladas em outdoors nas principais avenidas da capital baiana. A equipe esteve presente nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha registrando os shows do Pelourinho e a alegria do povo em busca de diversão. “Registramos todas as apresentações do carnaval de rua e do Pelourinho. A mídia de outdoor em Salvador é impactante. Quer saber das festas que vai acontecer nos próximos dias? Somente acompanhar as placas”, conta Fred.