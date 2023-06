Carlos Vereza causa polêmica ao negar ‘existência de crianças trans’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com filme na programação do Festival de Cinema de Vassouras, que termina neste sábado, 16, o ator Carlos Vereza, 84, voltou a fazer uma declaração polêmica – e preconceituosa. Condenou a presença de crianças na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo. “Criança de sete anos não tem livre arbítrio para escolher sexualidade, é covardia. Não existe criança trans, isso é mentira. Eu gravei um vídeo que viralizou e não me arrependo, muito pelo contrário. Se uma criança de sete anos matar o vizinho, ela é presa, certo? Vai para o reformatório. Agora, como é que essa criança de sete anos vai escolher ser trans? Isso é mentira, biologicamente”, declarou. O vídeo em questão foi publicado no dia da parada LGBTQIA+ em São Paulo, criticando um estandarte com a frase “crianças trans existem”.