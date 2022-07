Carlinhos Brown apresenta o primeiro trio elétrico – de fato elétrico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nada de Salvador. Carlinhos Brown, 59 anos, está aquecendo os tamborins para agitar com um trio elétrico as charmosas ruas do londrino bairro de Notting Hill. O Carnaval de lá, em agosto mesmo, já teve a presença de Rihanna e costuma ser embalado por ritmo caribenho. Não é só a batida que vai mudar, mas também o próprio carro sobre o qual o baiano sairá nada britanicamente discreto. “Será o primeiro trio de fato elétrico da história, com som poderoso e ar limpo”, conta Brown, que fará, na ocasião, homenagem ao amigo inglês Dom Phillips, assassinado na Amazônia. Detalhe: o mesmo carro ecológico terá presença na próxima festa momesca da capital baiana.

Publicado em VEJA de 27 de julho de 2022, edição nº 2799