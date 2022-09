Cantor Leandro Lehart é condenado por estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Leandro Lehart, vocalista do grupo Art Popular, foi condenado nesta terça-feira, 13, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão por estupro e manutenção de cárcere privado. A denúncia foi feita por uma mulher com quem ele se relacionara, segundo informações divulgadas pela TV Record. Em depoimento à polícia, Leandro alegou que conheceu a mulher através das redes sociais e que suas relações sexuais foram consentidas. A investigação acontecia em sigilo. Além da pena, o cantor foi condenado a pagar 26 dias de multa, com o valor ainda a ser definido. O cantor está respondendo ao processo em liberdade e não deve ser preso até que o processo transite em julgado.

Leandro ficou famoso com o sucesso do pagode nos anos 1990, por participar de programas do SBT, como o Casa dos Artistas e quadros como Banheira do Gugu.