Camisa da Seleção é ressignificada por Post Malone no The Town

Com a camisa da Seleção Brasileira, Post Malone abriu o show no The Town ao som de Better Now, na noite deste sábado, 2. A letra diz: “Eu te daria qualquer coisa, eu te daria tudo / Você sabe que eu digo que estou melhor agora, melhor agora”. Detalhe: a camisa escolhida por ele foi a de Neymar Jr, número 10. Em outros tempos, usar a “amarelinha” seria motivo para vaias em festival dessa magnitude.