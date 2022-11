Camisa 24 volta a ser usada pela Seleção na Copa do Qatar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta segunda-feira, 7, o técnico Tite fez a convocação final dos 26 atletas que estarão na Copa do Qatar. A surpresa que poucos perceberam: A Seleção Brasileira voltará a ter um jogador vestindo a camisa 24. O escolhido foi o atacante Gabriel Martinelli.

O 24 é um número tabu no Brasil, por ser associado ao veado no popular Jogo do Bicho, dando-lhe uma conotação homofóbica na cultura machista do país. Durante a Copa América de 2021, a seleção brasileira foi a única a não inscrever um atleta com esse número – a contagem ia do 23 (Ederson) para o 25 (Douglas Luiz). Uma ação foi movida na Justiça pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT contra a CBF. O atleta do Arsenal será o primeiro camisa 24 da história da Seleção em Copas, já que essa é a primeira vez que a Fifa autoriza mais do que 23 convocados.