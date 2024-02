Camarote prepara comida em banheiro e causa revolta em público da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O espaço Lounge Sapucaí em seu primeiro ano na avenida, enfrentou sérios problemas após vistoria da Vigilância Sanitária. Imagens de que alimentos estavam sendo preparados no banheiro causaram revolta nas pessoas. Em nota enviada à imprensa, a assessoria diz que “ao contrário do que está sendo divulgado, em momento nenhum houve manipulação de alimentos dentro de banheiros, no Espaço Lounge Sapucaí”.

A nota diz ainda que “os alimentos apreendidos e descartado pela vigilância, já chegaram ao Lounge Sapucaí prontos e estavam apenas armazenados em um espaço, que ficava próximo ao banheiro. Em nenhum momento, tais alimentos, chegaram a ser servidos aos convidados do Lounge Sapucaí, já que os mesmos ainda não haviam chegado ao espaço”.

Equipes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), da Polícia Civil e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) verificaram que o armazenamento dos alimentos ocorria de forma imprópria no banheiro masculino do setor 12. A equipe de fiscalização então teve de descartar cerca de 500 kg de alimentos impróprios para consumo. “O local não possuía refrigerador para o armazenamento dos alimentos, o que comprova a falta de cuidado do camarote com a alimentação servida no local”, disse Rosemery Duarte Viana, promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro.

O Lounge não foi interditado nem impossibilitado de trabalhar nesta segunda-feira de Carnaval. A solução encontrada foi substituir a comida por lanches do tipo fast food. A responsável pelo Lounge Sapucaí, representante da empresa Bella Comunicações, chegou a ser conduzida à delegacia volante da Marquês de Sapucaí, a fim de prestar esclarecimentos, juntamente com a dona do Buffet contratado, mas foram liberadas pelas autoridades logo em seguida.

