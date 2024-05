Bruno Mars: ingressos de shows no Brasil se esgotam em tempo recorde

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O retorno de Bruno Mars ao Brasil movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, com a abertura da pré-venda dos ingressos para os dois shows de São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília. Essa primeira leva faz parte da pré-venda do show, apenas para clientes do banco Santander. Na quarta-feira, 8, será disponibilizada nova oferta de ingressos para todos os setores.