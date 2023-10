Bruno de Luca não comparece à festa de boas-vindas de Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 2 out 2023, 09h13 - Publicado em 2 out 2023, 10h00

Ainda não foi dessa vez que houve um encontro entre Bruno de Luca e Kayky Brito. Sthepahny Brito mostrou na sexta-feira, 29, como a família se preparou para a volta do irmão do hospital, após passar 27 dias internado se recuperando de um atropelamento na Barra da Tijuca, no Rio. Os parentes fizeram um bolo temático, com fotos e palavras como “família”, “amor” e “abençoado”, e na parede, o sobrinho de Kayky escreveu: “Tio Kaka, nosso herói”. Bruno, acusado nas redes sociais de ter abandonado Kayky na praia após o acidente, ainda não apareceu para vê-lo após alta médica.

Na legenda da publicação, Sthefany assim descreve o momento: “Depois do pior pesadelo da minha vida, de me ver diante da fragilidade da vida, da possibilidade de perder meu irmão, Deus mais uma vez, assim como todos os dias, nos abençoou com o momento mais esperado desde o início, a ida do meu irmão pra casa! Foram dias muito difíceis, mesmo, de pânico, completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que deixasse ele ficar, que desse uma segunda chance e Deus, em sua infinita misericórdia, nos devolveu ele”.

Publicidade

Siga