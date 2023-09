A conclusão do inquérito sobre acidente de Kayky Brito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito sobre atropelamento de Kayky Brito no começo do mês, na praia da Barra da Tijuca. O delegado titular da 16ª DP, responsável pelas investigações, pediu o arquivamento e não indiciou ninguém pelo acidente. O ator foi atropelado pelo motorista Diones Coelho, mas a conclusão da Polícia Civil foi de que as condutas do próprio Kayky causaram o acidente. O ator está internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio. O inquérito policial aponta que Diones trafegava a uma média de 48 km/h no momento da colisão. A velocidade máxima permitida na via é de 70 km/h. Após o atropelamento, ele parou o veículo e acionou o Corpo de Bombeiros, que levou Kayky para o Hospital Miguel Couto, no Leblon.

O laudo de perícia do Instituto Criminalista Carlos Éboli (ICCE) atestou ainda que seria impossível ele evitar o atropelamento na Avenida Lúcio Costa – o motorista estava a menos de 10 metros, e 0,73 segundos do ator. Para os peritos, para ter tempo hábil de reação e tentar evitar a colisão, a distância inicial entre condutor e pedestre deveria ser de mais de 26 metros, já que Coelho estava a uma velocidade média de 48 km/h. E de acordo com o relatório, em momentos anteriores ao acidente, houve intervalos de 16 e até 37 segundos sem a passagem de veículos na Avenida Lúcio Costa, condições que seriam melhores para a travessia. Portanto, o ator escolheu o momento com maior fluxo de carros passando pela via.

O inquérito foi remetido ao Ministério Público estadual, que dará seu parecer sobre o caso. Em seguida, caberá à Justiça decidir se concorda com o arquivamento.

