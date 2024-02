Bruna Marquezine representa o Brasil no desfile de Saint Laurent em Paris

Giro VEJA - quarta, 28 de fevereiro

A saída encontrada pelo governo Lula para acalmar ânimos sobre reoneração

Um dos maiores impasses entre governo e Congresso, a reoneração da folha de pagamento voltou a ganhar espaço nesta quarta-feira, 28. Após acordo com parlamentares, o governo revogou um trecho da medida provisória que voltava com a tributação para 17 setores da economia. No entanto, o imbróglio sobre desonerar ou reonerar esses segmentos que contam com o benefício tributário está longe de acabar. A explicação sobre a volta da cobrança de encargos trabalhistas para uma parte das empresas e a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na reunião do G20, são os destaques do Giro VEJA.