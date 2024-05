Bruna Marquezine estreia no Met Gala: magra e 5,6 milhões só em acessórios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Marquezine chegou ao MET Gala 2024 chamando atenção pelo look. Ela escolheu um vestido longo branco, além de três brincos e dois anéis da Tiffany & Co. Só nos acessórios, a atriz carregou 4,6 milhões de reais. Os brincos maiores, de platina e ouro amarelo de 18 quilates, estão avaliados em 755 mil reais. O evento, que ocorre nesta segunda-feira, 6, em Nova York, toma conta do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e marca a estreia da brasileira na seleta lista de convidados de Anna Wintour.