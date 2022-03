Britney Spears revela baixa autoestima e humilhações durante tutela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quatro meses depois de reaver a própria tutela, a cantora Britney Spears, de 40 anos, fez um desabafo em suas redes sociais detalhando alguns episódios que marcaram o período em que ficou sob o jugo do pai, Jamie Spears.

Britney iniciou assim sua carta aberta aos fãs: “Quando você é o tipo de pessoa que começa a dizer o que pensa, as pessoas passam a não gostar mais de você”.

Na postagem, já deletada, a cantora contou ter recebido comentários maldosos de seu tutor após ganhar peso. Segundo ela, o pai fez coisas que a envergonharam nos 13 anos que cuidou de sua carreira e de suas finanças.

“Meu pai sempre me disse que eu era gorda e que ser a garota pesada no palco não era divertido… era humilhante!!!”

A princesinha do Pop revelou ainda como a relação conturbada com a família e as falas depreciativas do pai quanto ao seu corpo afetaram a sua autoestima. Britney cogitou fazer uma cirurgia plástica para implantar silicone nos seios depois de emagrecer, e fez ainda um apelo aos seus fãs.

“Faça sua própria pesquisa sobre esses procedimentos e, por mais difícil que seja… aprenda a amar a si mesmo!!!”, escreveu a artista.

Por fim, Britney revelou o incômodo de ser proibida de dirigir o próprio carro e celebrou a primeira carona que deu a uma amiga em quase 14 anos.