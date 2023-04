Brasileira, nova estrela da Chanel, presenciou feminicídio em casa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascida no município de Uberaba, em Minas Gerais, Ana Barbosa, 23, superou obstáculos até despontar no mundo da moda. Eleita pela Chanel para estrelar a campanha mundial de beleza da grife, ela coleciona outras realizações: já desfilou para a Prada, abriu o fashion show de Elie Saab e fechou a apresentação de alta-costura da Dior. Além disso, realizou trabalhos para outras marcas prestigiadas, como Fendi, Miu Miu, Marc Jacobs e Dolce & Gabbana. “Comecei a me interessar pela carreira de modelo quando frequentava um curso de moda na minha cidade. Assim que terminei o ensino médio, decidi me mudar para São Paulo e tentar ingressar no mercado”, relembra.

Aos 15 anos, Ana presenciou o pai assassinar a mãe. O episódio a fez batalhar para ultrapassar barreiras e conquistar sonhos e objetivos. “Quando a pessoa que eu via com mais alegria na vida se foi, tive que tirar algum aprendizado disso tudo. A dor nos ensina muitas coisas. Hoje, busco usar a carreira como plataforma para trazer representatividade e para compartilhar histórias de superação que possam inspirar”, reflete. No Brasil, a modelo ainda foi destaque em diversos desfiles da São Paulo Fashion Week e atualmente se divide entre Londres, Paris e Nova York.