Bolsonaro veta homenagem a psiquiatra que implantou tratamento humanizado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou integralmente o projeto de lei que inscreve o nome da psiquiatra Nise da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O veto poderá ser mantido ou rejeitado pelo Congresso.

A proposta de autoria da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), foi vetada pela Presidência sob argumento de que está em “contrariedade ao interesse público”. Ainda na justificativa do presidente, segundo informações da Agência Senado, deve-se priorizar o reconhecimento a personalidades da história do país em âmbito nacional, “desde que a homenagem não seja inspirada por ideais dissonantes das projeções do Estado democrático.”

Falecida em 1999, Nise da Silveira foi pioneira da terapia ocupacional e mudou os rumos dos tratamentos psiquiátricos no Brasil, até então conduzidos por meio de isolamento em hospícios, uso de eletrochoque e lobotomia. Uma das terapias desenvolvidas por Nise foi a expressão dos sentimentos por meio das artes, especialmente da pintura, mas também da música. Muitas dessas obras estão expostas no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. A história de vida da médica ganhou os cinemas, com Gloria Pires no papel central.