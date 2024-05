Bolsonaro surpreende ao surgir em lançamento de livro sobre Amazônia

Giro VEJA - quinta, 23 de maio

A saúde da população no RS e a taxação de compras internacionais

O secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, afirmou que, além da leptospirose, que ainda não teve nenhum caso confirmado na capital gaúcha, outra preocupação é a saúde mental da população. A situação no Rio Grande do Sul, a nova data do ‘Enem dos Concursos’ e o andamento do projeto que taxa compras internacionais são destaques do Giro VEJA.