Bolsonaro some do Twitter, mas aparece em outra rede social

Com medo de novos banimentos no Twitter, Facebook e no Instagram, Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos têm sido assíduos em outra rede social desde o resultado das urnas, em 30 de outubro. O LinkedIn, plataforma voltada para empregos e negócios, se tornou principal canal de comunicação do presidente. Ele tem feito postagens diárias por lá, além de reagir a outras publicações – principalmente as do vereador Carlos Bolsonaro. Nesta quinta-feira, 17, por exemplo, Bolsonaro reagiu a uma postagem de Carlos contra a TV Globo, chamando-a de “emissora mercenária”. E fez um post sobre “a velocidade das transações e principalmente a não tributação de movimentações bancárias”.

O LinkedIn é muito utilizado no mundo todo por quem quer se comunicar com empresas e arrumar um novo emprego. Por lá, o presidente tem 347.327 seguidores. Um número bem abaixo do que mantém em seu perfil nas demais redes.