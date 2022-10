Bolsonaro faz Bonner ter “direito de resposta” no debate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na noite desta sexta-feira, 28, a TV Globo realizou o último debate antes da eleição de domingo, 30. Lula (PT) e Bolsonaro (PL) confrontaram suas ideias, expuseram algumas propostas e destilaram suas munições – tudo mediado por William Bonner. Bolsonaro citou o apresentador para ironizar a inocência do adversário: “É vergonhoso. O William Bonner disse que Lula é inocente. Se duvidar vai ser indicado ao STF”, disse Bolsonaro, em tom de deboche. Como foi citado, Bonner, ao final do primeiro bloco do debate, se deu um “direito de resposta”. E avisou: “Eu falei que Lula não deve nada e foi inocentado, disse isso não por coisa da minha cabeça, mas como jornalista, baseado em fatos do Supremo Tribunal Federal”.