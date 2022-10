Bolsonaro comente ‘ato falho’ e diz que quer mandato de deputado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Obrigado meu Deus, e se for da sua vontade, estarei pronto para mais um mandato como deputado federal”. Assim Bolsonaro (PL) encerrou sua participação no debate da TV Globo, na noite desta sexta-feira, 28, já nas considerações finais. O deslize ou ato falho foi imediatamente parar nas redes sociais, abastecida com conteúdo do debate ao longo da noite, dominando os Topic Trends do Twitter.