Bolsonarista, sogra de herdeira da Globo faz duras críticas à emissora

Por Valmir Moratelli

A empresária Paula Mesquita Marinho talvez nem saiba, mas a madrasta de seu marido, o arquiteto Miguel Pinto Guimarães, não pode nem ouvir falar da TV Globo. Segundo a coluna teve acesso, Beth Pinto Guimarães utiliza seu perfil no Instagram para chamar a emissora da qual a nora é herdeira direta de “Globo Lixo”. Em uma das postagens, ela usa o símbolo da Globo com a frase “Penso, logo desligo”.

Visivelmente bolsonarista, a socialite carioca não esconde sua crítica aos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos, que aparecem numa montagem como palhaços na bancada do Jornal Nacional. Durante o debate presidencial na quinta-feira, 29, Beth expôs sua irritação com a quantidade de direitos de resposta dados a Lula (PT) – veja algumas das postagens abaixo. Ela não divulga apenas memes, mas também propaga fakenews – como uma frase que seria atribuída a Ciro Gomes (PDT) avisando da “maior fraude eleitoral da história”.

Antes de se unir a Affonso Pinto Guimarães, Beth foi casada com Ronaldo Cézar Coelho, com quem teve um filho, o cineasta Guilherme Coelho. Já Affonso foi casado com Zezé Osório, mãe de Miguel Pinto Guimarães. Miguel e Paula Marinho se casaram em 2016 e têm um filho, Joaquim. Paula é filha de João Roberto, atual presidente do Grupo Globo, e, junto com outros herdeiros, é acionista de diversas emissoras afiliadas da TV Globo em Minas, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.