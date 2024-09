Bloqueio do X divide opinião entre atores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil divide opiniões em todo o país. Com a classe artística, isso não é diferente, já que a plataforma é muito usada por eles para receber feedbacks de novelas, séries e filmes por meio de comentários. A coluna GENTE conversou com alguns famosos sobre o tema. Alguns disseram apoiar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, outros expressaram a falta da rede de Elon Musk e houve ainda quem prefira nem tocar no assunto.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora digital Vanessa Lopes, 23 anos, fala com todas as letras que o X não faz falta na sua vida e confessa que até aprovou o bloqueio. “Já não gostava muito de usar porque eu não gostava das críticas, eu fugia do aplicativo. Não vou mentir que, na real, eu gostei um pouquinho, é ruim porque a gente fica mais desinformado, mas para mim é bom porque eu recebo muita crítica pesada”, comenta.

Taís Araújo, 45, reforça o time de Lopes. Para ela, a plataforma era um lugar onde acontecia “de tudo” e onde a violência era liberada. “Acho que o X era uma bagunça, eu tenho dois filhos pequenos e eu ensino aos meus filhos que o outro deve ser respeitado e tem que ter limite das coisas, e o limite está no respeito ao outro. Eu não acho esse ambiente saudável para ninguém”, desabafa a atriz.

Embora ache um ambiente tóxico, Wanessa Camargo, 41, afirma sentir falta da ferramenta. “Ainda estou naquela de entrar e esquecer que não tem mais. Eu gostava de usar, eu seguia o que gostava, mas eu via muita toxicidade também. Se voltar, e espero que volte de uma maneira mais saudável para as pessoas, era muito terra sem ninguém”, opina a cantora.

Prestes a estrear na nova temporada de Rensga Hits!, no Globoplay, Deborah Secco, 44, afirma que vai sentir falta de ler os feedbacks no X. “Hoje, por exemplo, eu queria saber como estava a aceitação da série e a gente fica sem saber”, lamenta a atriz. Protagonista da série, Alice Wegmann, 28, disse que gostava muito, mas apoia a decisão: “Eu particularmente sinto falta porque eu gostava muito, mas eu acho que a lei tá aí e tem que ser respeitada”, enfatiza a artista, que lembrou de um momento da produção em que falam sobre a rede social. “A gente tem uma coreografia, nesta segunda temporada, que virou meme. Pegaram uma foto fazendo sinal de X e falaram: ‘Olha aí as duas pedindo a volta do X’. Achei maravilhoso”, diverte-se.

Fabrício Boliveira, 42, que está no elenco da nova novela das sete da TV Globo, Volta por Cima, afirma que usava pouco, mas vê uma importância da rede, em especial com novelas. “O X é um ótimo lugar para ter respostas de novela, pois quando acaba o capítulo bomba ali de algum jeito. Vamos ver os substitutos. É melhor ter substitutos do que aquela figura aqui tentando mandar no nosso país”, desabafa o ator.

Juliano Cazarré, 44, por sua vez, revela que tinha o hábito de usar a plataforma, mas com um perfil anônimo. “A guerra do Twitter [X] é muito pesada, mas, por outro lado, tem coisas que você fica sabendo no Twitter antes. E, o melhor, sem viés. Eu seguia vários jornalistas brasileiros e internacionais fora da grande mídia, cientistas e filósofos. É uma pena e uma loucura, na verdade”, expressa o ator, que prefere não se aprofundar no assunto quando se trata da decisão da justiça. “O meu advogado falou para não responder essa pergunta”, concluiu Juliano, com risos.