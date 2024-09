Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Está arrasando como repórter”, comemorou Wanessa Camargo sobre nova função da amiga Yasmin Brunet durante o Rock in Rio. A filha de Luisa Brunet foi contratada do Gshow para entrevistar os famosos na área VIP do festival. No encontro acalorado, com direito a um longo abraço, Wanessa ainda pediu: “quando vão dar folga para ela?”.