Mulher de Juliano Cazarré desabafa após cinco dos seis filhos doentes

Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, informou, na manhã desta terça-feira, 17, que cinco dos seus seis filhos estão doentes. A influenciadora digital publicou uma imagem que mostra um texto feito em notas, elencando a situação das crianças. Segundo a publicação, a filha mais nova, Guilhermina, 2 anos, que nasceu com uma condição rara no coração chamada de anomalia de Ebstein segue internada.

Na sequência, a estilista informou aos seguidores o estado de saúde dos outros cinco filhos: Vicente, que está em casa com amidalite e sinusite; Gaspar, com dor de ouvido; Madalena, que a mãe precisou buscar na escola por conta de uma febre de 38ºC; Estevâo, que está febril e congestionado; e Inácio, que está saudável no momento.

Após compartilhar a condição dos filhos, Letícia publicou um vídeo nos stories em que aparece ao lado da filha Madalena. A pequena falou, com carinho, para a mãe: “Depois você dorme um pouquinho para você ficar descansada”.