Alice Wegmann: ‘Já sofri diversos tipos de violência’

Na série Justiça 2, disponível a cada semana em quatro novos episódios no Globoplay, Carolina, personagem de Alice Wegmann, 28 anos, carrega o trauma dos constantes abusos que sofreu do tio Jayme (Murilo Benício) na adolescência. A atriz perdeu 16 quilos para viver o papel da menina, obrigada a retornar à cidade natal para viver com a mãe Julia (Julia Lemmertz), após crise financeira. Ali, ela volta a conviver novamente com o tio que a violentou. Alice fala à coluna GENTE sobre os traumas que este papel levanta em suas experiências particulares.

“Carolina vem com um recado muito importante para dar. É uma menina que sofre abuso, é estuprada pelo tio por dois anos. Sofre violência física, verbal, emocional… A forma como ela encara isso, como busca justiça ao longo da série, surpreende muita gente. Muitas vezes, as mulheres sofrem abuso dentro de casa, não conseguem, é difícil denunciar. Quando uma mulher faz o jogo virar, é importante. É nisso que a gente tem que focar. Já sofri abuso, já sofri diversos tipos de violência, e o mais importante para mim foi criar uma rede de apoio, de amigas e amigos, que me ajudassem. Até porque, muitas vezes, a gente é abusado e nem sabe”, reflete.

A atriz já contou, em outras ocasiões, que passou por tensas situações de assédio. Num dos casos, ao aceitar a carona de uma amiga, um homem com cerca de 50 anos, se aproximou abaixou o short para se masturbar. “Minha amiga acelerou o carro e saímos. A gente tentou chamar a polícia, avisou o pessoal do restaurante ao lado. A polícia não conseguiu pegar o cara porque a placa dele estava coberta. Foi muito desagradável”, recorda.