‘Me ensinou muita coisa’, diz Deborah Secco sobre ‘Surfistinha 2’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deborah Secco, 44 anos sem contrato fixo com a TV Globo após 36 anos de carreira, vive uma nova fase profissional. Ela curte a última noite de Rock in Rio, neste domingo, 22, ao lado da filha Maria Flor, 8. “Tenho muita gratidão pela TV Globo. Muito respeito, muito carinho. Os tempos são outros. Já imaginava que podia acontecer, então estava me preparando. E não senti esse final. Hoje tem internet, cinema e também escolho de fato o que eu quero fazer”.

No festival ela comentou também sobre o novo projeto, o filme Bruna Surfistinha 2, ainda sem data de lançamento. “O filme vai ser um marco para mim, me ensinou muita coisa, promete. Estava com medo de fazer, vem com uma expectativa muito grande, mas é uma bela história”.

Deborah ainda viverá uma cantora em Rensga Hits!, do Globoplay. “Meu sonho da vida era ser cantora, cresci ouvindo MPB. Mas a voz não ajudou, então a gente se realiza como atriz”, revelou.