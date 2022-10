Benedita revela plano de Lula para atrair voto de evangélicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 10 out 2022, 14h54 - Publicado em 10 out 2022, 14h00

Benedita da Silva (PT), uma das deputadas eleitas para o Congresso, falou com a coluna, entre outros assuntos, sobre a missão do ex-presidente Lula (PT) em atrair votos dos evangélicos, que costumam votar em Jair Bolsonaro (PL). Ela esteve presente na festa de abertura do Festival do Rio, na noite desta quinta-feira, 6, no Cine Odeon, Centro do Rio. Ao ser questionada a respeito da resistência em atrair o voto dessa ala religiosa, foi categórica:

“Não existe (resistência), isso é uma falácia. Nunca fizemos uso político do fato de sermos evangélicos, não trocamos o púlpito pelo palanque. É isso que está acontecendo neste momento, e por isso dá a impressão de que os evangélicos não estão com Lula, mas a realidade é outra. Segundo turno é bom para isso, para falar… Agora vamos reforçar (ideias como a que) a Marcha para Jesus foi sancionada por ele (Lula), os templos aumentaram com Dilma e Lula… Digo com toda a firmeza, estou na igreja desde 1982. O que está acontecendo hoje é que estão usando os fiéis para ocupar o poder. Não está acontecendo uma guerra religiosa, passa uma ideia disso. Mas e o pessoal dos terreiros, os judeus, os católicos? Não se pode passar ideia de que são os evangélicos que estão comandando esse processo”.