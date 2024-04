‘Bebê Rena’: O drama real de ator da nova série de sucesso da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atual sucesso da Netflix, neste final de semana de estreia ficou em segundo lugar entre as produções mais assistida por brasileiros, Bebê Rena é inspirado em uma história verídica. A trama começa quando o comediante Richard Gadd, que interpreta Donny Dunn, se envolve de forma inusitada com Martha, uma mulher vulnerável e misteriosa. O estranho relacionamento acaba numa perseguição obsessão por parte dela, que impacta a vida dos dois e o faz enfrentar um trauma profundo de sua carreira.

A produção é inspirada na vida do próprio Richard, que sofreu perseguições em diferentes níveis de uma mulher que o chamava de Bebê Rena. Durante quatro anos, ele recebeu 41.071 e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de cartas. “No início, todos no pub acharam engraçado eu ter uma admiradora. Aí ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de mensagens de voz e e-mails”, disse Richard ao The Times. A seguir contém spoiler.

Se na série, a perseguidora tem um desfecho em nível judicial, na vida real, não foi bem assim. O comediante não sabe o que aconteceu com a mulher que o perseguia.