BBB 22: Saiba quem é o ‘estrupício’ para quem Luana Piovani torce

Passados três anos desde que começou a compartilhar na internet os desafios de dividir a guarda dos três filhos com o surfista Pedro Scooby, Luana Piovani mostrou que a relação com o ex-marido está num patamar muito diferente hoje em dia. Embora tenha dito que não acompanharia a trajetória dele na 22ª edição do Big Brother Brasil, ela passou a comentar situações pontuais e até a declarar para quem vai sua torcida.

“É estrupício, mas ele é do bem. Team Scooby”, escreveu ela em sua conta no Instagram, usando a tag adotada pelos administradores do perfil oficial do atleta.

A fala da atriz foi uma resposta às frequentes perguntas de seus seguidores, que vira e vexe entram no tópico BBB 22 e Scooby.

“Esqueci de falar uma coisa e sei que vocês estão pensando nisso. A história do Pedro querer saber se a ex-mulher torce por ele é muito boa. Só o Pedro, né? Como não vou torcer? Tenho três sacis com ele“, disparou Luana, em referência aos pequenos Dom, 9 anos, e os gêmeos Liz e Dom, 5 anos, frutos do casamento de oito anos com Scooby.